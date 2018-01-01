Игроки Манчестер Юнайтед выразили недовольство тренировками под руководством Сульшера

По мнению футболистов, главный тренер уделяет мало внимания работе с мячом.

Часть игроков Манчестер Юнайтед выразили недовольство тренировочным процессом под руководством главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

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Как сообщает abola.pt, игроки разочарованы тем, что норвежец уделяет много внимания тяжелым физическим нагрузкам, хотя они предпочитают больше работать с мячом.

Отмечается, что ранее Сульшер неоднократно жаловался на недостаточную физическую подготовку своих подопечных и с этой целью увеличил нагрузку.

Стоит сказать, что сейчас “красные дьяволы“ проводят предсезонный сбор в Австралии.

Ранее сообщалось, что лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба желает покинуть команду.