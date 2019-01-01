В Сети появились фото третьей формы Челси на сезон-2019/20
Новая экипировка выполнена в черном цвете с добавлением оранжевого.
В Сети засветили фотографии третьего комплекта формы лондонского Челси на следующий сезон.
По информации Footy Headlines, при создании формы дизайнеры Nike вдохновлялись стилем 90-х годов.
Футболка новой экипировки выполнена в черном цвете, а воротник и рукава украшены оранжевыми полосками.
Ранее сообщалось, что лондонский Челси представил новую домашнюю форму на следующий сезон.
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