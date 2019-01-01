Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сети появились фото третьей формы Челси на сезон-2019/20

Комментариев: 0
Новая экипировка выполнена в черном цвете с добавлением оранжевого.
В Сети показали третий комплект формы Челси
В Сети показали третий комплект формы Челси
Getty Images

В Сети засветили фотографии третьего комплекта формы лондонского Челси на следующий сезон.

По информации Footy Headlines, при создании формы дизайнеры Nike вдохновлялись стилем 90-х годов.

Футболка новой экипировки выполнена в черном цвете, а воротник и рукава украшены оранжевыми полосками.

Ранее сообщалось, что лондонский Челси представил новую домашнюю форму на следующий сезон.

Поделись:
Теги: Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, экипировка, форма, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь