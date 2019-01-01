В Сети появились фото третьей формы Челси на сезон-2019/20

Новая экипировка выполнена в черном цвете с добавлением оранжевого.

В Сети показали третий комплект формы Челси Getty Images

В Сети засветили фотографии третьего комплекта формы лондонского Челси на следующий сезон.

По информации Footy Headlines, при создании формы дизайнеры Nike вдохновлялись стилем 90-х годов.

Футболка новой экипировки выполнена в черном цвете, а воротник и рукава украшены оранжевыми полосками.

Ранее сообщалось, что лондонский Челси представил новую домашнюю форму на следующий сезон.