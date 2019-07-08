"Тяжело работает, но всегда улыбается": Вест Хэм показал, как тренируется Ярмоленко

Украинский футболист вернулся к тренировочному процессу.

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам с командой.

Пресс-служба “молотобойцев“ опубликовала забавный видеоролик, посвященный первой неделе подготовки украинца к сезону 2019/20.

“Тяжело работает, но всегда улыбается“, - написали представители клуба.

Напомним, Ярмоленко получил травму ахилла в октябре 2018 года. По этой причине украинец смог принять участие только в 10 матчах.

11 июля Вест Хэм проведет контрольный матч против австрийского Альтаха. Тогда, возможно, мы сможем наконец-то увидеть украинца на поле.