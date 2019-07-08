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"Тяжело работает, но всегда улыбается": Вест Хэм показал, как тренируется Ярмоленко

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Украинский футболист вернулся к тренировочному процессу.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам с командой.

Пресс-служба “молотобойцев“ опубликовала забавный видеоролик, посвященный первой неделе подготовки украинца к сезону 2019/20.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Working hard but always smiling @yarmolenkoandrey 😄

Допис, поширений West Ham United (@westham)

“Тяжело работает, но всегда улыбается“, - написали представители клуба.

Напомним, Ярмоленко получил травму ахилла в октябре 2018 года. По этой причине украинец смог принять участие только в 10 матчах.

11 июля Вест Хэм проведет контрольный матч против австрийского Альтаха. Тогда, возможно, мы сможем наконец-то увидеть украинца на поле.

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Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм
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