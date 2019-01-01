В Англии нашли мертвым экс-врача Уотфорда, которого обвинили в педофилии

Предположительно, Фил Эдвардс покончил жизнь самоубийством.

В Уилстоне (Великобритания) было обнаружено тело бывшего врача футбольного клуба Уотфорд Фила Эдвардса, которого ранее обвинили в растлении мальчика.

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По информации The Sun, 60-летний мужчина был найден мертвым в собственном доме, в котором проживал один. По мнению полиции, Эдвардс покончил жизнь самоубийством из-за обвинений в свой адрес.

В прошлом месяце мужчина был арестован по подозрению в педофилии, однако его отпустили под залог, но расследование продолжилось.

Отмечается, что полиция рассматривала обращение от одного потерпевшего, других жалоб на Эдвардса не поступало. Имя мальчика не разглашается.

Ранее сообщалось, что английского тренера признали виновным в сексуальном насилии над детьми.