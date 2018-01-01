Одноклубник Ярмоленко стал игроком китайского Шанхай СИПГ

Марко Арнаутович продолжит карьеру в Китае.

Форвард сборной Австрии и английского Вест Хэма Марко Арнаутович стал игроком китайского Шанхай СИПГ. Об этом сообщает пресс-служба “молотобойцев“.

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Сумма сделки не разглашается, однако, по информации СМИ, Шанхай заплатил за 30-летнего нападающего 22 миллиона фунтов стерлингов (около 24,5 миллионов евро).

За свою карьеру Марко играл за Твенте, Интер, Вердер, Сток Сити и Вест Хэм. За национальную команду он сыграл 81 поединок, в которых забил 24 гола.

Напомним, в январе 2019-го года Марко Арнаутович продлил контракт с Вест Хэмом до 2022-го года.