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Одноклубник Ярмоленко стал игроком китайского Шанхай СИПГ

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Марко Арнаутович продолжит карьеру в Китае.
Марко Арнаутович
Марко Арнаутович
Getty Images

Форвард сборной Австрии и английского Вест Хэма Марко Арнаутович стал игроком китайского Шанхай СИПГ. Об этом сообщает пресс-служба “молотобойцев“.

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Сумма сделки не разглашается, однако, по информации СМИ, Шанхай заплатил за 30-летнего нападающего 22 миллиона фунтов стерлингов (около 24,5 миллионов евро).

За свою карьеру Марко играл за Твенте, Интер, Вердер, Сток Сити и Вест Хэм. За национальную команду он сыграл 81 поединок, в которых забил 24 гола.

Напомним, в январе 2019-го года Марко Арнаутович продлил контракт с Вест Хэмом до 2022-го года.

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Теги: Марко Арнаутович, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Шанхай СИПГ, Китай, Суперлига, футбол
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