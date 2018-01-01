Клопп: Хочу, чтобы Ливерпуль привык к победам

Немецкий специалист заявил, что у команды много работы в следующем сезоне.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что победа в Лиге чемпионов должна придать футболистам его команды больше уверенности.

"Если честно, я испытал больше эмоций от победы в Лиге чемпионов, чем ожидал. Возможно, это связано с тем, что я давно не выигрывал трофеев. Победа в ЛЧ должна придать больше уверенности игрокам в будущем. Конечно, мы будем двигаться вперед всей командой.

То, что мы выиграли Лигу чемпионов, не отменяет того, что у нас еще много работы в следующем сезоне. Мы почувствовали запах крови, мы смогли победить. Это то, к чему вы можете привыкнуть. Я хочу, чтобы Ливерпуль привык побеждать", - цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Ранее Клопп заяявил, что Ливерпулю нужно быть более активным на трансферном рынке.