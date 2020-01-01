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Ярмоленко приступил к тренировкам с Вест Хэмом

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Андрей Ярмоленко вернулся к тренировочному процессу.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
whufc.com

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко приступил к подготовке к новому сезону, после длительного восстановления.

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
whufc.com

Ярмоленко прибыл в расположение команды и присоединился к одноклубникам на тренировке.

Напомним, что Ярмоленко получил травму ахилла в октябре 2018 года. По этой причине украинец смог принять участие только в 10 матчах.

Увидеть Ярмоленко на поле мы, возможно, сможем 11 июля в контрольном матче против австрийского Альтаха. 

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу
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