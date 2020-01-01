Ярмоленко приступил к тренировкам с Вест Хэмом

Андрей Ярмоленко вернулся к тренировочному процессу.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко приступил к подготовке к новому сезону, после длительного восстановления.

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Андрей Ярмоленко whufc.com

Ярмоленко прибыл в расположение команды и присоединился к одноклубникам на тренировке.

Напомним, что Ярмоленко получил травму ахилла в октябре 2018 года. По этой причине украинец смог принять участие только в 10 матчах.

Увидеть Ярмоленко на поле мы, возможно, сможем 11 июля в контрольном матче против австрийского Альтаха.