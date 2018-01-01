Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер: МЮ уже получил тех игроков, которых хотел

Комментариев: 0
Норвежский специалист намекнул, что трансферная кампания манкунианцев еще не завершена.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.
 
“У нас есть как краткосрочный проект, так и долгосрочный. Нельзя думать только о том, что будет через несколько лет, поэтому у нас есть и краткосрочные цели.

На трансферном рынке клуб действует спокойно и достаточно успешно. Мы получили нужных игроков и сейчас продолжаем работать еще над одним или двумя трансферами. В этом деле не нужно спешить.

Мы уже получили тех игроков, которых хотели. Думаю, будет еще несколько сделок“, - заявил Сульшер.

Ранее стали известны главные трансферные цели Манчестер Юнайтед.

Поделись:
Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.manutd.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь