Сульшер: МЮ уже получил тех игроков, которых хотел

Норвежский специалист намекнул, что трансферная кампания манкунианцев еще не завершена.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.



“У нас есть как краткосрочный проект, так и долгосрочный. Нельзя думать только о том, что будет через несколько лет, поэтому у нас есть и краткосрочные цели.

На трансферном рынке клуб действует спокойно и достаточно успешно. Мы получили нужных игроков и сейчас продолжаем работать еще над одним или двумя трансферами. В этом деле не нужно спешить.

Мы уже получили тех игроков, которых хотели. Думаю, будет еще несколько сделок“, - заявил Сульшер.

Ранее стали известны главные трансферные цели Манчестер Юнайтед.