Агент Погба: Каждый человек в МЮ знает о желании Поля двигаться дальше
Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, высказался по поводу возможного трансфера своего клиента.
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“Каждый человек в клубе, от тренера до владельца, знает о желании Погба. Ни для кого ни секрет, что Поль готов двигаться дальше. На данный момент мы работаем над этим. Все вокруг знают, что он чувствует и чего хочет“, - приводит слова Райолы The Times.
Напомним, в трансфере хавбека МЮ Поля Погба заинтересованы два клуба - Реал и Ювентус.
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