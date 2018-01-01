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Агент Погба: Каждый человек в МЮ знает о желании Поля двигаться дальше

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Мино Райола заявил, что работает над трансфером своего клиента.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, высказался по поводу возможного трансфера своего клиента.

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“Каждый человек в клубе, от тренера до владельца, знает о желании Погба. Ни для кого ни секрет, что Поль готов двигаться дальше. На данный момент мы работаем над этим. Все вокруг знают, что он чувствует и чего хочет“, - приводит слова Райолы The Times.

Напомним, в трансфере хавбека МЮ Поля Погба заинтересованы два клуба - Реал и Ювентус.

“Сливочные“ ради французского футболиста отказались от покупки Кристиана Эриксена, а руководство “старой сеньоры“ хочет обратиться за помощью в осуществлении сделки к своему спонсору - Adidas.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, трансфер, Мино Райола
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