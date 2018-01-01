Агент Погба: Каждый человек в МЮ знает о желании Поля двигаться дальше

Мино Райола заявил, что работает над трансфером своего клиента.

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, высказался по поводу возможного трансфера своего клиента.

Читай также: Футболисты МЮ хотят, чтобы Погба покинул команду

“Каждый человек в клубе, от тренера до владельца, знает о желании Погба. Ни для кого ни секрет, что Поль готов двигаться дальше. На данный момент мы работаем над этим. Все вокруг знают, что он чувствует и чего хочет“, - приводит слова Райолы The Times.

Напомним, в трансфере хавбека МЮ Поля Погба заинтересованы два клуба - Реал и Ювентус.

“Сливочные“ ради французского футболиста отказались от покупки Кристиана Эриксена, а руководство “старой сеньоры“ хочет обратиться за помощью в осуществлении сделки к своему спонсору - Adidas.