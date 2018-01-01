Арсенал сделал предложение Реалу о трансфере Васкеса
"Канониры" предложили мадридскому клубу 35 миллионов евро с учетом бонусов.
Полузащитник Реала Лукас Васкес может продолжить карьеру в лондонском Арсенале.
Читай также: Марсело получил предложение о трансфере - СМИ
По информации AS, "канониры" уже сделали Королевскому клубу предложению о трансфере. Англичане готовы потратить на трансфер 28-летнего футболиста 32 миллиона евро, а еще 3 миллиона предлагает в виде бонусов.
Сам Васкес не против выступления в английской Премьер-лиге. Отметим, что помимо Арсенала, интерес к футболисту проявляют Бавария, Интер и ПСЖ.
В минувшем сезоне Васкес отыграл 31 матч в Ла Лиге за Реал, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что хавбек Реала Лукас Васкес стал жертвой грабителей.
Полная версия правил