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Игрок Тоттенхэма в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже в Греции

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Деле Алли слегка "перебрал" во время празднования дня рождения своей девушки.
Деле Алли
Деле Алли
Getty Images

Полузащитник сборной Англии и лондонского Тоттенхэма Деле Алли потерял сознание на пляже на острове Миконос в Греции.

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Как сообщает The Sun, 23-летний футболист отмечал в Греции день рождения своей девушки Руби Мэй. Алли выпил немало алкогольных напитков, после чего потерял сознание и упал на шезлонг.

На помощь футболисту пришли два мужчины, которые подняли его и увели с пляжа.

Ранее сообщалось, что игрока Реала Марсело лишили водительских прав из-за отказа пройти тест на алкоголь.

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Теги: Деле Алли, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, алкоголь
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