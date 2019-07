Игрок Тоттенхэма в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже в Греции

Полузащитник сборной Англии и лондонского Тоттенхэма Деле Алли потерял сознание на пляже на острове Миконос в Греции.

Как сообщает The Sun, 23-летний футболист отмечал в Греции день рождения своей девушки Руби Мэй. Алли выпил немало алкогольных напитков, после чего потерял сознание и упал на шезлонг.

Dele Alli carried off beach after collapsing on sun lounger https://t.co/FbY4NZyByf pic.twitter.com/u6HfFFE4vK