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Шевченко поздравил Лэмпарда с возвращением в Челси

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Украинец прокомментировал назначение Фрэнка Лэмпарда главным тренером Челси.
Андрей Шевченко и Фрэнк Лэмпард
Андрей Шевченко и Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Бывший игрок Челси и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о назначении легендарного игрока "синих" Фрэнка Лэмпарда главным тренером лондонского клуба.

"Удачи, Мистер, и я очень рад видеть твое возвращение в Челси", - написал Шевченко на своей страничке в Instagram.

Отметим, что Шевченко играл вместе с Лэмпардом в Челси с 2006-го по 2009-й годы.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко посетил матч Джоковича на Уимблдоне.

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Теги: Андрей Шевченко, Фрэнк Лэмпард, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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