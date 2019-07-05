Шевченко поздравил Лэмпарда с возвращением в Челси

Украинец прокомментировал назначение Фрэнка Лэмпарда главным тренером Челси.

Бывший игрок Челси и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о назначении легендарного игрока "синих" Фрэнка Лэмпарда главным тренером лондонского клуба.

"Удачи, Мистер, и я очень рад видеть твое возвращение в Челси", - написал Шевченко на своей страничке в Instagram.

Отметим, что Шевченко играл вместе с Лэмпардом в Челси с 2006-го по 2009-й годы.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко посетил матч Джоковича на Уимблдоне.