Лэмпард: Мне придется доказать, что я стоящий тренер

Новоиспеченный тренер Челси отметил, что он хочет добиваться с командой самых высоких задач.

Новый главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое назначение на должность наставника “синих“.

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“Моя футбольная карьера была очень насыщенной. Я много трудился и смог доказать, что я стоящий футболист. Теперь мне придется доказать, что я стоящий тренер.

Я не хочу снисхождения за мои заслуги как игрока, и я не жду этого. Это будут помнить ровно пять минут, и я это понимаю, потому что меня будут оценивать за то, что я делаю как тренер.

Я не ставил никаких ультиматумов руководству клуба. Я хочу добиваться самых высоких задач. Кроме того, моя цель - развивать игроков, которые сейчас играют в Челси.

Я сделаю все, чтобы выжать максимум из моих подопечных. Я играл со многими футболистами, у которых был такой же подход“, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонцев.

Напомним, легендарный экс-футболист подписал с клубом контракт на три года.