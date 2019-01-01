Лэмпард: Мне придется доказать, что я стоящий тренер
Новый главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое назначение на должность наставника “синих“.
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“Моя футбольная карьера была очень насыщенной. Я много трудился и смог доказать, что я стоящий футболист. Теперь мне придется доказать, что я стоящий тренер.
Я не хочу снисхождения за мои заслуги как игрока, и я не жду этого. Это будут помнить ровно пять минут, и я это понимаю, потому что меня будут оценивать за то, что я делаю как тренер.
Я не ставил никаких ультиматумов руководству клуба. Я хочу добиваться самых высоких задач. Кроме того, моя цель - развивать игроков, которые сейчас играют в Челси.
Я сделаю все, чтобы выжать максимум из моих подопечных. Я играл со многими футболистами, у которых был такой же подход“, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонцев.
Напомним, легендарный экс-футболист подписал с клубом контракт на три года.
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