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Манчестер Сити объявил о трансфере полузащитника Атлетико

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Стороны заключили пятилетнее соглашение.
Родри
Родри
mancity.com

Полузащитник мадридского Атлетико Родриго Эрнандес Касканте стал игроком Манчестер Сити.

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Как сообщает официальный сайт "горожан", 23-летний футболист подписал с английским клубом контракт, рассчитанный до 2024-го года. Родри будет выступать под 16-м номером.

По информации СМИ, сумма трансфера составила около 70 миллионов евро.

Отметим, что за "матрасников" Родри выступал с лета 2018-го. Вместе с мадридским клубом футболист выиграл Суперкубок УЕФА-2018.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити купил защитника на позицию Александра Зинченко.

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Теги: Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Атлетико, футбол
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