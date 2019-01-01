Манчестер Сити объявил о трансфере полузащитника Атлетико

Стороны заключили пятилетнее соглашение.

Полузащитник мадридского Атлетико Родриго Эрнандес Касканте стал игроком Манчестер Сити.

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Как сообщает официальный сайт "горожан", 23-летний футболист подписал с английским клубом контракт, рассчитанный до 2024-го года. Родри будет выступать под 16-м номером.

По информации СМИ, сумма трансфера составила около 70 миллионов евро.

Отметим, что за "матрасников" Родри выступал с лета 2018-го. Вместе с мадридским клубом футболист выиграл Суперкубок УЕФА-2018.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити купил защитника на позицию Александра Зинченко.