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Директор Челси: Лэмпард - один из самых талантливых тренеров

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Марина Грановская прокомментировала назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера Челси.
Фрэнк Лэмпард и Марина Грановская
Фрэнк Лэмпард и Марина Грановская
chelseafc.com

Директор Челси Марина Грановская высказалась по поводу назначения на должность главного тренера Челси легендарного экс-игрока клуба Фрэнка Лэмпарда.

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“Нам очень приятно приветствовать Фрэнка в Челси в качестве главного тренера. Он обладает фантастическими знаниями и он понимает клуб. В прошлом сезоне Фрэнк показал, что является одним из самых талантливых молодых тренеров.

После 13-ти лет в качестве игрока Челси, когда он стал легендой клуба и нашим рекордсменом, мы уверены, что это идеальное время для его возвращения и рады, что он это сделал. Мы готовы обеспечить ему всю необходимую поддержку для будущего успеха клуба“, - цитирует Грановскую пресс-служба Челси.

Напомним, летом 2018-го года Лэмпард приступил к тренерской работе в Дерби. Под его руководством “бараны“ заняли шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и приняли участие матчах плей-офф за выход в АПЛ, но уступили в финале Астон Вилле.

Ранее Алан Ширер заявил, что Фрэнк Лэмпард - это тот человек, в котором нуждается Челси.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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