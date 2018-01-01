Директор Челси: Лэмпард - один из самых талантливых тренеров

Марина Грановская прокомментировала назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера Челси.

Директор Челси Марина Грановская высказалась по поводу назначения на должность главного тренера Челси легендарного экс-игрока клуба Фрэнка Лэмпарда.

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“Нам очень приятно приветствовать Фрэнка в Челси в качестве главного тренера. Он обладает фантастическими знаниями и он понимает клуб. В прошлом сезоне Фрэнк показал, что является одним из самых талантливых молодых тренеров.

После 13-ти лет в качестве игрока Челси, когда он стал легендой клуба и нашим рекордсменом, мы уверены, что это идеальное время для его возвращения и рады, что он это сделал. Мы готовы обеспечить ему всю необходимую поддержку для будущего успеха клуба“, - цитирует Грановскую пресс-служба Челси.

Напомним, летом 2018-го года Лэмпард приступил к тренерской работе в Дерби. Под его руководством “бараны“ заняли шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и приняли участие матчах плей-офф за выход в АПЛ, но уступили в финале Астон Вилле.

Ранее Алан Ширер заявил, что Фрэнк Лэмпард - это тот человек, в котором нуждается Челси.