Официально: Лэмпард стал главным тренером Челси

Главный тренер Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский Челси.

Как сообщает пресс-служба "синих", легендарный экс-футболист подписал с клубом контракт на три года.

"Я очень горд тем, что возвращаюсь в Челси в качестве главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу. Я здесь, чтобы усердно работать и помочь клубу достичь новых успехов. Я уже жду момента, чтобы начать работу", - прокомментировал назначение Лэмпард.

HE’S HOME! 🙌 Frank Lampard is the new Chelsea head coach! #WelcomeHomeFrank

Отметим, что Лэмпард выступал за Челси в качестве игрока с 2001-го по 2014-й год. За это время он провел 648 матчей и забил 211 голов, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

'He belongs to the Blues.' 💙



Put your sound 🔛 for this! #WelcomeHomeFrank pic.twitter.com/sM6siU6hrf