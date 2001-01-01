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Официально: Лэмпард стал главным тренером Челси

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Легенда "синих" вернулся в клуб в качестве главного тренера.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
chelseafc.com

Главный тренер Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский Челси. 

Как сообщает пресс-служба "синих", легендарный экс-футболист подписал с клубом контракт на три года. 

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"Я очень горд тем, что возвращаюсь в Челси в качестве главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу. Я здесь, чтобы усердно работать и помочь клубу достичь новых успехов. Я уже жду момента, чтобы начать работу", - прокомментировал назначение Лэмпард.

Отметим, что Лэмпард выступал за Челси в качестве игрока с 2001-го по 2014-й год. За это время он провел 648 матчей и забил 211 голов, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

Напомним, летом 2018-го года Лэмпард приступил к тренерской работе в Дерби. Под его руководством "бараны" заняли шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и приняли участие матчах плей-офф за выход в АПЛ, но уступили в финале Астон Вилле.

Ранее сообщалось, сколько Челси готов платить Фрэнку Лэмпарду.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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