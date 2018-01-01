Лэмпард отправился в Лондон, чтобы подписать контракт с Челси

Легендарный экс-футболист прибыл на Стэмфорд Бридж.

Главный тренер английского Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард в ближайшее время возглавит Челси.

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Как сообщает The Telegraph, легендарный экс-футболист прибыл в Лондон, чтобы подписать контракт с “синими“. Лэмпард был замечен на стадионе лондонского клуба Стэмфорд Бридж.

Отметим, что в минувшем сезоне Дерби под руководством Лэмпарда занял 6-е место в Чемпионшипе. Команда также дошла до финала плей-офф, где проиграла Астон Вилле путевку за выход в АПЛ.

Ранее сообщалось, сколько Челси готов платить Фрэнку Лэмпарду.