У украинца появился еще один конкурент.

Манчестер Сити объявил о переходе защитника ПСВ Анхелиньо, сообщает пресс-служба “горожан“.

Футболист подписал контракт сроком на четыре года.

Отметим, что испанец является воспитанником Ман Сити. ПСВ приобрел Анхелиньо за три миллиона евро, но английский клуб принял решение выкупить его обратно.

SO good to have you back! 🙌 pic.twitter.com/YKOHW8L62Q — Manchester City (@ManCity) 3 июля 2019 г.

В сезоне-2018/19 футболист сыграл за эйндховенцев 34 матча в Эредивизи, где забил один гол и отдал 12 результативных передач.

Конкурентами Анхелиньо на позиции левого защитника в Манчестер Сити будут Александр Зинченко, Бенжамен Менди и Фабиан Делф.