Манчестер Сити объявил о переходе защитника ПСВ Анхелиньо, сообщает пресс-служба “горожан“.

Футболист подписал контракт сроком на четыре года.

Отметим, что испанец является воспитанником Ман Сити. ПСВ приобрел Анхелиньо за три миллиона евро, но английский клуб принял решение выкупить его обратно.

