"Красные дьяволы" хотят сохранить испанца в команде.

Руководство Манчестер Юнайтед планирует сохранить в клубе голкипера Давида Де Хеа, сообщает Evening Standard.

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Издание утверждает, что манкунианцы готовы увеличить вратарю оклад и сделать испанца самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Отмечается, что руководство МЮ в июне предложило Де Хеа пятилетний контракт, по которому он мог бы зарабатывать 350 тысяч фунтов (чуть более 390 тысяч евро) в неделю. Но футболист отклонил это предложение.

Теперь “красные дьяволы“ улучшили свое предложение, но конкретные цифры пока неизвестны.

Сейчас зарплата испанского вратаря составляет 270 тысяч евро в неделю. Контракт голкипера с английским клубом рассчитан до 2020 года.

В-сезоне 2018/19 Де Хеа провел за МЮ 48 матчей , в пяти из которых оставил свои ворота “сухими“.

Ранее сообщалось, что МЮ рассматривает голкипера Милана в качестве замены де Хеа.