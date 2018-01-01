Официально: Ндомбеле стал игроком Тоттенхэма

Танги Ндомбеле подписал долгосрочный контракт со "шпорами".

Лондонский Тоттенхэм официально объявил о трансфере полузащитника Лиона Танги Ндомбеле.

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Как сообщает пресс-служба "шпор", 22-летний хавбек подписал с клубом контракт, рассчитанный до 2025-го года. Зарплата, которую будет получать Ндомбеле в Лондоне, не разглашается.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 62 миллиона евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

Ндомбеле начал профессиональную карьеру во французской Лиге 2, выступая за Амьен, из которого и перебрался в Лион.

В Лионе Ндомбеле провел 96 матчей, отметившись 16 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм объявил о первом трансфере за полтора года и сразу же отправил игрока в аренду.