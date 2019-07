Тоттенхэм объявил о трансфере игрока Лидса и сразу же отправил его в аренду

Лондонский Тоттенхэм впервые за последние полтора года купил нового футболиста.

Читай также: Эриксен подтвердил, что хочет покинуть Тоттенхэм

Как сообщает пресс-служба "шпор", 18-летний вингер Лидс Юнайтед Джек Кларк подписал с клубом контракт до 2023-го года. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

Стоит отметить, что в следующем сезоне Кларк на правах аренды будет выступать за все тот же Лидс.

✍️ We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.



📲 Get the latest on our Spurs Official app 👇#WelcomeJack ⚪️ #COYS