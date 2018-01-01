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Тоттенхэм объявил о трансфере игрока Лидса и сразу же отправил его в аренду

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Джек Кларк - первый официальный трансфер лондонского клуба за полтора года.
Джек Кларк
Джек Кларк
tottenhamhotspur.com

Лондонский Тоттенхэм впервые за последние полтора года купил нового футболиста.

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Как сообщает пресс-служба "шпор", 18-летний вингер Лидс Юнайтед Джек Кларк подписал с клубом контракт до 2023-го года. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

Стоит отметить, что в следующем сезоне Кларк на правах аренды будет выступать за все тот же Лидс.

В минувшем сезоне Джек сыграл 25 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Кроме того, вингер был признан лучшим игроком сезона в Лидсе.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал контракт с игроком Лиона и в ближайшие дни объявит об этом официально.

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Теги: Тоттенхэм, Лидс Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, футбол
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