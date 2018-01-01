Тоттенхэм подписал контракт с Ндомбеле - СМИ

В скором времени лондонский клуб официально объявит о трансфере.

Полузащитник Лиона Танги Ндомбеле в ближайшее время сменит клубную прописку.

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Как сообщают французский L’Equipe и британский Sky Sports, 22-летний футболист прошел медобследование в лондонском Тоттенхэме и уже подписал контракт, рассчитанный на пять лет.

Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни. Отмечается, что сумма сделки составила 62 миллиона евро, а еще 10 миллионов Лион может получить в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен начал поиск жилья в Мадриде. В его трансфере заинтересован Реал.