Хорват подписал с лондонцами пятилетний контракт.

Полузащитник Реала Матео Ковачич подписал пятилетний контракт с Челси, сообщает пресс-служба “синих“.

В прошлом сезоне футболист выступал за лондонцев на правах аренды и вместе с командой выиграл Лигу Европы.

Ковачич уже прокомментировал свой трансфер:

“Мне очень понравился год в Челси, я чувствую себя здесь комфортно, и очень люблю Лондон и АПЛ.

Я очень рад, что могу присоединиться к команде на постоянной основе. У нас был успешный год, победа в Лиге Европы, и я надеюсь, что смогу внести большой вклад в предстоящие сезоны“, - заявил Ковачич.

В сезоне-2018/19 хорватский футболист провел 49 матчей в составе “синих“, где отдал два голевых паса.

Ранее сообщалось, что Челси заплатит Королевскому клубу за Ковачича 50 миллионов евро с учетом бонусов.