Полузащитник Реала Матео Ковачич подписал пятилетний контракт с Челси, сообщает пресс-служба “синих“.

В прошлом сезоне футболист выступал за лондонцев на правах аренды и вместе с командой выиграл Лигу Европы.

.@Mateo_Kova23 is here to stay! 🙌