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Бенитес: Я не хотел уходить из Ньюкасла

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Испанский специалист признался, что руководство клуба не разделяло его взглядов.
Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитес
Getty Images

Бывший тренер английского Ньюкасла Рафаэль Бенитес, который покинул клуб по истечению контракта, прокомментировал свой уход из команды.

“Спасибо за три прекрасных, захватывающих и порой трудных года. От победы в Чемпионшипе до двух сезонов в Премьер-лиге.

Я хотел остаться, но не просто подписать контракт, а быть частью проекта. К сожалению, мне становилось все яснее, что те, кто находится на вершине клуба, не разделяют это видение.

Я очень расстроен, но я ни на секунду не жалею о своем решении приехать в Ньюкасл, и я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе“, - приводит слова Бенитеса TalkSPORT.

Ранее сообщалось, что место Бенитеса на посту главного тренера “сорок“ могут Жозе Моуринью, Дженнаро Гаттузо или Клаудио Раньери.

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Теги: футбол, Рафаэль Бенитес, Ньюкасл
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