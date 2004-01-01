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Не Фергюсон: Руни назвал лучшего тренера в своей карьере

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Уэйну восхищается его способом подготовки к матчам.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Getty Images

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни назвал голландского специалиста Луи ван Гала лучшим тренером, с кем ему приходилось работать.

"Ван Гал пока что лучший тренер, с которым я работал. Сто процентов. Он обладает великолепными тактическими навыками.

Я восхищаюсь его способом подготовки к матчам, то как он уделяет внимание всем деталям. Я многому научился у него, и точно использую эти уроки, когда стану тренером", - приводит слова Руни Mirror.

Напомним, Руни перешел в Манчестер Юнайтед из Эвертона в 2004-м году, когда клуб тренировал легендарный шотландский специалист Алекс Фергюсон. Под руководством шотландца Уэйн выиграл пять титулов английской Премьер-лиги и Лигу чемпионов.

В отличие от Фергюсона, который занимал должность тренера МЮ с 1986 по 2013 год, Ван Гал возглавлял МЮ с 2014 по 2016 и выиграл только Кубок Англии.

Ранее сообщалось, что Руни забил роскошный гол со своей половины поля.

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Теги: Уэйн Руни, Англия, Манчестер Юнайтед, Луи ван Гал, Алекс Фергюсон
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