Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании Ван-Биссаки

Защитник подписал с клубом контракт на пять лет.

Манчестер Юнайтед официально объявил о трансфере защитника Кристал Пэлас Аарона Ван-Биссаки.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", 21-летний футболист подписал пятилетний контракт с клубом с возможностью продления еще на сезон. Стороны не разглашают детали сделки.

По информации СМИ, "красные дьяволы" заплатили 50 миллионов фунтов (около 55,7 миллионов евро) за футболиста. Его зарплата составит 80-90 тысяч фунтов в неделю (90-100 тысяч евро).

Ранее сообщалось, кого попытается подписать Манчестер Юнайтед после покупки Аарона Ван-Биссаки.