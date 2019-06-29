Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании Ван-Биссаки
Защитник подписал с клубом контракт на пять лет.
Манчестер Юнайтед официально объявил о трансфере защитника Кристал Пэлас Аарона Ван-Биссаки.
Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", 21-летний футболист подписал пятилетний контракт с клубом с возможностью продления еще на сезон. Стороны не разглашают детали сделки.
По информации СМИ, "красные дьяволы" заплатили 50 миллионов фунтов (около 55,7 миллионов евро) за футболиста. Его зарплата составит 80-90 тысяч фунтов в неделю (90-100 тысяч евро).
Ранее сообщалось, кого попытается подписать Манчестер Юнайтед после покупки Аарона Ван-Биссаки.
Полная версия правил