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Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании Ван-Биссаки

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Защитник подписал с клубом контракт на пять лет.
Аарон Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
manutd.com

Манчестер Юнайтед официально объявил о трансфере защитника Кристал Пэлас Аарона Ван-Биссаки.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", 21-летний футболист подписал пятилетний контракт с клубом с возможностью продления еще на сезон. Стороны не разглашают детали сделки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It's official — @A_Bissaka is a Red 🔴

Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

По информации СМИ, "красные дьяволы" заплатили 50 миллионов фунтов (около 55,7 миллионов евро) за футболиста. Его зарплата составит 80-90 тысяч фунтов в неделю (90-100 тысяч евро).

Ранее сообщалось, кого попытается подписать Манчестер Юнайтед после покупки Аарона Ван-Биссаки.

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Теги: Аарон Ван-Биссака, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Кристал Пэлас, футбол, трансфер
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