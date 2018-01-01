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Агуэро купил квартиру с роскошным видом на Этихад и Олд Траффорд

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Новая квартира аргентинца расположена на 44 и 45 этажах.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро решил побаловать себя новой квартирой в Манчестере, которая находится сразу на двух этажах - 44-м и 45-м.

Как сообщает Daily Mail, апартаменты Агуэро являются самыми высокими в городе, и оттуда открывается потрясающий вид на город. Стоимость данной недвижимости неизвестна.

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Находясь в апартаментах, Агуэро может увидеть домашнюю арену своей команды - Этихад Стэдиум, а также легендарный стадион Олд Траффорд, на котором играет Манчестер Юнайтед.

Дом, в котором находится квартира, недавно был введен в эксплуатацию. В апартаментах три спальни с ванными комнатами, кабинет, а также имеется ежедневное обслуживание.

Ранее сообщалось, что злоумышленник угнал роскошный автомобиль Кавани стоимостью 200 тысяч евро.

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Теги: Серхио Агуэро, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, недвижимость, Манчестер, футбол
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