Агуэро купил квартиру с роскошным видом на Этихад и Олд Траффорд

Новая квартира аргентинца расположена на 44 и 45 этажах.

Нападающий Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро решил побаловать себя новой квартирой в Манчестере, которая находится сразу на двух этажах - 44-м и 45-м.

Как сообщает Daily Mail, апартаменты Агуэро являются самыми высокими в городе, и оттуда открывается потрясающий вид на город. Стоимость данной недвижимости неизвестна.

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Находясь в апартаментах, Агуэро может увидеть домашнюю арену своей команды - Этихад Стэдиум, а также легендарный стадион Олд Траффорд, на котором играет Манчестер Юнайтед.

Дом, в котором находится квартира, недавно был введен в эксплуатацию. В апартаментах три спальни с ванными комнатами, кабинет, а также имеется ежедневное обслуживание.

Ранее сообщалось, что злоумышленник угнал роскошный автомобиль Кавани стоимостью 200 тысяч евро.