Виссам Бен-Йеддер может переехать в Англию.

Форвард Севильи Виссам Бен-Йеддер может сменить клубную прописку в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает AS.

Источник утверждает, что главным претендентом на француза является Манчестер Юнайтед. “Красные дьяволы“ готовы активировать клаусулу игрока в испанском клубе, которая составляет 40 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Бен-Йеддера также заинтересован французский ПСЖ.

В сезоне-2018/19 Бен-Йеддер сыграл 35 матчей в чемпионате Испании, где забил 18 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее стало известно, сколько Манчестер Юнайтед выделил на летние трансферы.