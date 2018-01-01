Силва объявил об уходе из Манчестер Сити

Испанец покинет команду после десяти лет в клубе.

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва сообщил, что сезон-2019/20 станет для него последним в команде.

“Следующий сезон станет последним для меня в Манчестер Сити. Мне кажется, что 10 лет в клубе - это достаточно. Идеальное время для меня, чтобы уйти.

Сити» предлагал мне двухлетний контракт, но я решил продлить соглашение на один сезон, чтобы уйти после десяти лет в команде. Это красивое круглое число, которое завершает цикл“, - цитирует испанца Sky Sports.

Напомним, Давид Силва перешел в Ман Сити из Валенсии в 2010 году. В составе команды 33-летний игрок завоевал 11 трофеев, включая четыре чемпионских титула АПЛ.