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Силва объявил об уходе из Манчестер Сити

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Испанец покинет команду после десяти лет в клубе.
Давид Силва
Давид Силва
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва сообщил, что сезон-2019/20 станет для него последним в команде.

“Следующий сезон станет последним для меня в Манчестер Сити. Мне кажется, что 10 лет в клубе - это достаточно. Идеальное время для меня, чтобы уйти.

Сити» предлагал мне двухлетний контракт, но я решил продлить соглашение на один сезон, чтобы уйти после десяти лет в команде. Это красивое круглое число, которое завершает цикл“, - цитирует испанца Sky Sports.

Напомним, Давид Силва перешел в Ман Сити из Валенсии в 2010 году. В составе команды 33-летний игрок завоевал 11 трофеев, включая четыре чемпионских титула АПЛ.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Давид Силва
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