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Бывший защитник Манчестер Юнайтед: Погба не хочет выступать за наш клуб

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Легенда английской команды считает, что руководству не стоит удерживать француза.
Гари Невилл
Гари Невилл
Getty Images

Экс-защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл рассказал, что кроме полузащитника Поля Погба команду должны покинуть еще несколько игроков.

“Я думаю, что руководству МЮ не стоит удерживать Погбу. Он хороший футболист, но насильно мил не будешь. Он не хочет выступать за наш клуб.

Кроме того, есть информация, что некоторые игроки покинут МЮ летом. Многие не показывают уровень, который присущ клубу“, - цитирует Невилла Sky Sports.

Ранее сообщалось, что футболисты МЮ хотят, чтобы Погба покинул команду.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Гари Невилл
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