Итальянский специалист хочет вернуться в АПЛ.

Бывший тренер Ромы Клаудио Раньери выразил желание вернутся в Англию, сообщает Sky Sports. Издание утверждает, что специалист может возглавить Ньюкасл.

Победитель английской Премьер-лиги 2016 года вместе с Лестером остался без работы после того, как покинул Рому в конце нынешнего сезона. Несмотря на неудачный опыт в Фулхэме в начале этого года, итальянец заинтересован в возвращении в АПЛ.

В сезоне-2018/19 Ньюкасл занял 13 место в чемпионате Англии.

Напомним, главный тренер “сорок“ Рафаэль Бенитес решил покинуть Ньюкасл. Его место могут занять Жозе Моуринью или Дженнаро Гаттузо.