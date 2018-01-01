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Дерби разрешил Лэмпарду обсудить контракт с Челси

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Легенда Челси в скором времени может встать у руля клуба.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может возглавить лондонский Челси.

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Руководство "баранов" приняло решение позволить легендарному экс-футболисту провести официальные переговоры с "синими".

"Мы надеемся, что Челси проведет быстрые переговоры, потому что уже скоро начинается предсезонная подготовка", - говорится на официальном сайте Дерби.

Ранее сообщалось, что именитый голкипер Петр Чех занял пост технического консультанта Челси.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Дерби Каунти, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, переговоры
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