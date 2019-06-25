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Девушка Зинченко покатала футболиста на спине

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Влада Седан проиграла своему парню в споре.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко проводит отпуск в США в компании своей девушки - телеведущей Влады Седан.

На своей страничке в Instagram футболист выложил забавное фото, на котором он сидит на спине Влады.

“Аккумулируем энергию к новому сезону“, - написал Александр под публикацией.

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А вот в Stories Зинченко опубликовал короткое видео, на котором Влада катает его на спине и в это время говорит: “С кем я связалась на свою голову? С ним нельзя играть ни в какие игры и нельзя спорить, потому что я проигрываю.“

Игрок при этом радостно сидит на спине возлюбленной и отвечает: “И так будет с каждым“.

Напомним, Александр Зинченко признался, что встречается с Владой Седан во время проведения матчей сборной Украины.

Ранее сообщалось, что украинец во время отпуска посетил Москву.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, фото, девушка
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