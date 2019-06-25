Девушка Зинченко покатала футболиста на спине

Влада Седан проиграла своему парню в споре.

Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко проводит отпуск в США в компании своей девушки - телеведущей Влады Седан.

На своей страничке в Instagram футболист выложил забавное фото, на котором он сидит на спине Влады.

“Аккумулируем энергию к новому сезону“, - написал Александр под публикацией.

Читай также: Манчестер Сити выпустил фееричный видеоролик к продлению контракта c Зинченко

А вот в Stories Зинченко опубликовал короткое видео, на котором Влада катает его на спине и в это время говорит: “С кем я связалась на свою голову? С ним нельзя играть ни в какие игры и нельзя спорить, потому что я проигрываю.“

Игрок при этом радостно сидит на спине возлюбленной и отвечает: “И так будет с каждым“.

Напомним, Александр Зинченко признался, что встречается с Владой Седан во время проведения матчей сборной Украины.

Ранее сообщалось, что украинец во время отпуска посетил Москву.