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Мане признался, что не умеет играть на PlayStation

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Игрок Ливерпуля заявил, что на него не повлияла мировая известность и слава.
Садио Мане
Садио Мане
Getty Images

Форвард Ливерпуля Садио Мане рассказал, что не умеет играть на игровой приставке, а также отметил, что является скромным человеком.

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"Деньги и внимание СМИ - это не влияет на меня. Да, я часть этой жизни, но я с подозрением отношусь к этому.  Я скромный человек, который мечтал играть в футбол, но не становится звездой. Я избегаю социальных сетей и часто посещаю родную деревню, чтобы побыть подальше от реальности.

Я нисколько не лукавлю. Самое главное - я всех люблю, а тому, что происходит вокруг, я уделяю мало внимания. 

Думаю, что я единственный профессиональный футболист в мире, который не умеет играть на PlayStation. Я даже никогда не пробовал, и мне это не интересно. Я даже не умею пользоваться джойстиком. Я играю в UNO (карточная игра - прим. ред.)", - цитирует Мане France Football.

Ранее сообщалось, что игрок Ливерпуля Садио Мане назвал имя своего кумира.

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Теги: Садио Мане, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
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