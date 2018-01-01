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Игрок Шеффилда занялся поисками девушки для секса после приезда в Москву

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Джейк Гаррет обновил свой профиль в приложении для знакомств после приезда в столицу России.
Игроки Шеффилда в Москве
Игроки Шеффилда в Москве
twitter.com/sheffieldfc

Английский Шеффилд, старейший футбольный клуб мира, отправился в турне в Россию, где команде предстоит провести несколько матчей с российскими футбольными клубами.

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После приезда в Москву игрок английской команды Джейк Гаррет решил найти себе девушку для секса, используя для этого приложение для знакомств Tinder.

“Футболист ФК Шеффилд. До 29 июня в Москве, только секс“, - написал Джейк в описании к профилю. На английском подпись еще более прямолинейна.

Отметим, что Шеффилд проиграл свой первый матч против Торпедо со счетом 0:5, а Гаррет весь поединок провел на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что игроков сборной Никарагуа выгнали из команды за то, что они сняли проституток после поражения на Кубке КОНКАКАФ.

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Теги: Шеффилд Юнайтед, футбол, Англия, Россия, вне игры, Москва
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