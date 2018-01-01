Место Бенитеса в Ньюкасле может занять Моуринью или Гаттузо

Англичане находятся в активном поиске нового главного тренера команды.

Английский Ньюкасл накануне объявил о расставании с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом и теперь находится в поиске подходящей замены на эту должность.

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По информации Sport Mediaset, основными кандидатами являются Дженнаро Гаттузо и Жозе Моуринью. При этом отмечается, что португальский специалист вряд ли возьмется за эту работу, так как он привык работать с большими деньгами на трансферы и зарабатывать кругленькую сумму.

Также сообщается, что если "сороки" все же сумеют договориться с Моуринью, то его ассистентом станет Марко Матерацци.

Ранее португальский тренер Жозе Моуринью признался, что не знает, что ему делать дальше.