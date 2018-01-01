Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Место Бенитеса в Ньюкасле может занять Моуринью или Гаттузо

Комментариев: 0
Англичане находятся в активном поиске нового главного тренера команды.
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
Getty Images

Английский Ньюкасл накануне объявил о расставании с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом и теперь находится в поиске подходящей замены на эту должность.

Читай также: Гаттузо объявил о своем уходе с поста главного тренера Милана

По информации Sport Mediaset, основными кандидатами являются Дженнаро Гаттузо и Жозе Моуринью. При этом отмечается, что португальский специалист вряд ли возьмется за эту работу, так как он привык работать с большими деньгами на трансферы и зарабатывать кругленькую сумму.

Также сообщается, что если "сороки" все же сумеют договориться с Моуринью, то его ассистентом станет Марко Матерацци.

Ранее португальский тренер Жозе Моуринью признался, что не знает, что ему делать дальше.

Поделись:
Теги: Рафаэль Бенитес, Жозе Моуринью, Дженнаро Гаттузо, Ньюкасл, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь