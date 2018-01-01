Бенитес решил покинуть Ньюкасл

Испанский специалист отказался подписывать новое соглашение с клубом.

Главный тренер английского Ньюкасла Рафаэль Бенитес принял решение покинуть клуб.

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“Мы много работали над тем, чтобы продлить контракт с Рафаэлем. К сожалению, мы не сумели достичь согласия с ним и его представителями. Тренерский штаб Бенитеса в составе Пако Де Мигеля Морено, Антонио Гомеса Переса и Микеля Антии тоже покинет клуб 30 июня“, - сообщает официальный сайт Ньюкасла.

Отметим, что испанский специалист возглавил “сорок“ в 2016-м году. За время своей работы Бенитес вывел команду из Чемпионшипа в Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что у руля Ньюкасла может стать именитый тренер Жозе Моуринью.