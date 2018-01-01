Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бенитес решил покинуть Ньюкасл

Комментариев: 0
Испанский специалист отказался подписывать новое соглашение с клубом.
Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитес
Getty Images

Главный тренер английского Ньюкасла Рафаэль Бенитес принял решение покинуть клуб.

Читай также: Тотти: В Роме ужасная атмосфера, Фонсеке не следовало сюда приезжать

“Мы много работали над тем, чтобы продлить контракт с Рафаэлем. К сожалению, мы не сумели достичь согласия с ним и его представителями. Тренерский штаб Бенитеса в составе Пако Де Мигеля Морено, Антонио Гомеса Переса и Микеля Антии тоже покинет клуб 30 июня“, - сообщает официальный сайт Ньюкасла.

Отметим, что испанский специалист возглавил “сорок“ в 2016-м году. За время своей работы Бенитес вывел команду из Чемпионшипа в Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что у руля Ньюкасла может стать именитый тренер Жозе Моуринью.

Поделись:
Теги: Рафаэль Бенитес, Ньюкасл, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь