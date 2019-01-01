Манчестер Юнайтед отказался менять Погба на Неймара

"Красные дьяволы" ответили отказом на предложение ПСЖ.

Манчестер Юнайтед получил предложение от ПСЖ об обмене полузащитника Поля Погба на форварда Неймара.

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Как сообщает The Independent, парижане предложили прямой обмен, однако вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд ответил отказом. Источник утверждает, что основная причина такого решения - оклад бразильца, который существенно превышает зарплату француза.

Кроме того, руководство МЮ рассчитывает сохранить Погба в команде, в связи с чем даже готово увеличить ему финансовые условия.

Ранее сообщалось, что игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Поль Погба покинул команду.