Манчестер Юнайтед отказался менять Погба на Неймара
"Красные дьяволы" ответили отказом на предложение ПСЖ.
Манчестер Юнайтед получил предложение от ПСЖ об обмене полузащитника Поля Погба на форварда Неймара.
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Как сообщает The Independent, парижане предложили прямой обмен, однако вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд ответил отказом. Источник утверждает, что основная причина такого решения - оклад бразильца, который существенно превышает зарплату француза.
Кроме того, руководство МЮ рассчитывает сохранить Погба в команде, в связи с чем даже готово увеличить ему финансовые условия.
Ранее сообщалось, что игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Поль Погба покинул команду.
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