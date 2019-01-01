Ширер: Лэмпард - это тот человек, в котором нуждается Челси
Бывший нападающий Ньюкасла и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал возможное назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера Челси.
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“Думаю, это отличный вариант. Я понимаю, почему Роман Абрамович может хотеть пригласить его.
Челси находится в непростой ситуации из-за трансферного бана. Им придется ввести в состав некоторых футболистов из молодежной команды или использовать игроков, которые вернулись из команды. А Лэмпард знает их лучше, чем кто-либо другой.
Он руководил двумя из наиболее многообещающих талантов клуба в прошлом сезоне -Мэйсоном Маунтом и Фикайо Томори.
Фрэнк не сумел вывести Дерби в Премьер-лигу, но проделал там прекрасную работу, добравшись с командой до финала плей-офф Чемпионшипа.
Не думаю, что он сможет отказать Челси. Если он возглавит “синих“, то будет гордиться как никогда ранее“, - написал Ширер в своей колонке на сайте издания The Sun.
Напомним, ранее сообщалось, что Лэмпард - главный фаворит на пост тренера Челси после ухода Сарри.
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