Футболисты МЮ хотят, чтобы Погба покинул команду
Французский футболист может сменить клубную прописку.
Футболисты Манчестер Юнайтед выступили за то, чтобы полузащитник Поль Погба ушел из команды в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
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Манкунианцы считают, что уход француза пойдет команде на пользу.
В сезоне-2018/19 Погба сыграл за МЮ 35 матчей в чемпионате Англии, где забил 13 голов и отдал девять результативных передач.
Контракт Поля с Манчестер Юнайтед рассчитан до 2021 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер готов отпустить Погба.
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