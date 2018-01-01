Гарри Невилл назвал звезду Манчестер Юнайтед - болваном

Специалист охарактерезовал поведение футболиста.

Легенда английского Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гарри Невилл охарактерезовал поведение форварда "манкунианцев" Джесси Лингардом в соцсетях. Спортсмена цитирует Mirror.

"Лингард - очень классный футболист. Он много работает над собой, упорно трудится на тренировках и показывает хороший футбол на поле.

Однако, и вне поля он должен быть "человеком". Его нецензурная лексика в соцсетях может сильно ударить по его карьере. Он повел себя как настоящий болван, когда описывал свой номер отеля", - заявил Невилл.

В минувшем сезоне Джесси Лингард провел за Манчестер Юнайтед 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых паса