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Гарри Невилл назвал звезду Манчестер Юнайтед - болваном

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Специалист охарактерезовал поведение футболиста.
Гари Невилл
Гари Невилл
Getty Images

Легенда английского Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гарри Невилл охарактерезовал поведение форварда "манкунианцев" Джесси Лингардом в соцсетях. Спортсмена цитирует Mirror.

"Лингард - очень классный футболист. Он много работает над собой, упорно трудится на тренировках и показывает хороший футбол на поле.

Однако, и вне поля он должен быть "человеком". Его нецензурная лексика в соцсетях может сильно ударить по его карьере. Он повел себя как настоящий болван, когда описывал свой номер отеля", - заявил Невилл.

В минувшем сезоне Джесси Лингард провел за Манчестер Юнайтед 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых паса

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Теги: Манчестер Юнайтед, АПЛ
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