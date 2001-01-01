Дрогба: Лэмпард - идеальный вариант для Челси

Ивуариец считает, что Фрэнк больше всех подходит на должность менеджера клуба.

Бывший нападающий Челси Дидье Дрогба назвал лучшую кандидатуру на пост наставника "синих".

"Кто больше всего подходит Челси? Тот, кто сейчас ведет переговоры с командой, чтобы получить эту работу, - Фрэнк Лэмпард", - сказал Дрогба во время прямой трансляции в Instagram.

Напомним, что Лэмпард выступал за Челси с 2001 по 2014 год. В настоящий момент Лэмпард занимает должность наставника в Дерби Каунти.

Ранее сообщалось, что Лэмпард - главный фаворит на пост тренера Челси после ухода Маурицио Сарри.