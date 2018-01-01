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Бывший игрок Ливерпуля может стать совладельцем Болтона

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Английская команда в данный момент испытывает финансовые трудности.
Дирк Кюйт
Дирк Кюйт
Getty Images

Бывший нападающий сборной Голландии и Ливерпуля Дирк Кюйт может стать совладельцем Болтона. Об этом сообщает AD.

По информации источника, футбольный агент Роб Янсен рассказал, что он и некоторые голландские футболисты, включая Кюйта, хотят приобрести футбольный клуб. Сообщается, что функционеры близки к своей цели и вскоре станут владельцами какой-нибудь команды.

"Мы знаем, как нужно руководить футбольным клубом и что требуется для достижения наивысших результатов. Мы с нетерпением ждем, когда все детали будут улажены и вскоре мы воплотим в жизнь нашу мечту", - сообщил Янсен.

Примечательно, что голландский агент не назвал клуб, который они собираются приобрести, однако британские СМИ предполагают, что Янсен имел в виду Болтон, который вылетел из Чемпионшипа в минувшем сезоне и испытывает большие финансовые трудности. 

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