Голкипер Челси в шаге от перехода в ПСЖ
Вратарь перейдет свободным агентом.
Вратарь молодежной сборной Польши и лондонского Челси Марцин Булка перейдет в ПСЖ. Об этом сообщает Le Parisien.
“Польский вратарь лондонского Челси Марцин Булка станет игроком французского ПСЖ. Игрок отказался продлевать контракт с “синими“
Парижанам 19-летний голкипер достанется бесплатно. Соглашение будет подписано на 3 сезона“, - сообщает источник.
Польский кипер переехал в Лондон в 2016 году. За 3 года он играл за Челси лишь в предсезонных турнирах. В минувшем сезоне Булка сыграл за молодежную команду Челси 5 матчей.
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