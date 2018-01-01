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Голкипер Челси в шаге от перехода в ПСЖ

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Вратарь перейдет свободным агентом.
Марцин Булка
Марцин Булка
Getty Images

Вратарь молодежной сборной Польши и лондонского Челси Марцин Булка перейдет в ПСЖ. Об этом сообщает Le Parisien.

“Польский вратарь лондонского Челси Марцин Булка станет игроком французского ПСЖ. Игрок отказался продлевать контракт с “синими“

Парижанам 19-летний голкипер достанется бесплатно. Соглашение будет подписано на 3 сезона“, - сообщает источник.

Польский кипер переехал в Лондон в 2016 году. За 3 года он играл за Челси лишь в предсезонных турнирах. В минувшем сезоне Булка сыграл за молодежную команду Челси 5 матчей.

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Теги: Челси, ПСЖ, трансфер
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