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Бывший игрок Шахтера отказался переходить в Китай, где предложили невероятную зарплату

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Виллиан решил остаться в Челси на следующий сезон.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Экс-вингер донецкого Шахтера, ныне выступающий за лондонский Челси, Виллиан мог оказаться в китайской Суперлиге в текущее трансферное окно, однако бразилец отверг щедрое предложение Шаньхай Шэньхуа. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, боссы китайского клуба предложили 30-летнему нападающему годовой оклад в размере 13 миллионов евро, а также роскошную квартиру и два автомобиля с водителем. 

Возможно, Виллиан отказался от этого перехода из-за трансферного бана Челси, из-за которого "пенсионеры" не смогут подписывать игроков в течение двух трансферных окон.

В минувшем сезоне бразильский вингер сыграл 56 матчей во всех турнирах, в которых забыл 8 голов и отдал 14 результативных передач.

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