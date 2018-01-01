Бывший игрок Шахтера отказался переходить в Китай, где предложили невероятную зарплату

Виллиан решил остаться в Челси на следующий сезон.

Экс-вингер донецкого Шахтера, ныне выступающий за лондонский Челси, Виллиан мог оказаться в китайской Суперлиге в текущее трансферное окно, однако бразилец отверг щедрое предложение Шаньхай Шэньхуа. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, боссы китайского клуба предложили 30-летнему нападающему годовой оклад в размере 13 миллионов евро, а также роскошную квартиру и два автомобиля с водителем.

Возможно, Виллиан отказался от этого перехода из-за трансферного бана Челси, из-за которого "пенсионеры" не смогут подписывать игроков в течение двух трансферных окон.

В минувшем сезоне бразильский вингер сыграл 56 матчей во всех турнирах, в которых забыл 8 голов и отдал 14 результативных передач.