Французский футболист может покинуть Англию.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер согласился продать полузащитника команды Поля Погба, сообщает Daily Star.

Отмечается, что наставник “красных дьяволов“ готов отпустить француза и использовать вырученные за него деньги на укрепление состава команды.

В сезоне-2018/19 Погба сыграл за манкунианцев 35 матчей в чемпионате Англии, где забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

Контракт Поля с Манчестер Юнайтед рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Реал отказался от трансфера Эриксена ради покупки Погба.