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Сульшер готов отпустить Погба - СМИ

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Французский футболист может покинуть Англию.
Оле-Гуннар Сульшер и Поль Погба
Оле-Гуннар Сульшер и Поль Погба
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер согласился продать полузащитника команды Поля Погба, сообщает Daily Star.

Отмечается, что наставник “красных дьяволов“ готов отпустить француза и использовать вырученные за него деньги на укрепление состава команды.

В сезоне-2018/19 Погба сыграл за манкунианцев 35 матчей в чемпионате Англии, где забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

Контракт Поля с Манчестер Юнайтед рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Реал отказался от трансфера Эриксена ради покупки Погба.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Поль Погба, Манчестер Юнайтед
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