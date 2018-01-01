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Клопп: Все тратят огромные деньги на трансферы, и Ливерпуль тоже должнен это делать

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Немецкий специалист вспомнил свою работу в Бундеслиге.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что его клубу нужно быть активным на трансферном рынке.

“Когда я работал в Германии, Бавария тратила невероятные суммы на трансферы. Больше 100 миллионов. А сейчас на эти деньги можно купить только одного центрального защитника, и это без учета его оклада.

Ливерпуль - амбициозный клуб, и если он не тратил столько денег, то не смог бы показывать результат. Все тратят большие деньги, и мы тоже должны это делать“, - заявил Клопп.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль может пополнить состав игроком Барселоны.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, Ливерпуль
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Источник: skysports.com

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