Торрес завершает карьеру: видео всех голов форварда за Ливерпуль

Фернандо Торрес провел 18 лет в профессиональном футболе.

Фернандо Торрес Getty Images

Испанский нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении профессиональной карьеры.

За свою карьеру 35-летний Торрес выступал за сборную Испании (110 матчей, 38 голов), Атлетико Мадрид (350 матчей, 121 гол), Челси (172 матча, 45 голов), Ливерпуль (142 матча, 81 гол), Саган Тосу (32 матча, 4 гола), Милан (10 голов, 1 гол).

Вашему вниманию видео всех голов Торреса во время выступления за Ливерпуль: