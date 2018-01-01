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Торрес завершает карьеру: видео всех голов форварда за Ливерпуль

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Фернандо Торрес провел 18 лет в профессиональном футболе.

Фернандо Торрес
Фернандо Торрес
Getty Images

Испанский нападающий Фернандо Торрес объявил о завершении профессиональной карьеры.

За свою карьеру 35-летний Торрес выступал за сборную Испании (110 матчей, 38 голов), Атлетико Мадрид (350 матчей, 121 гол), Челси (172 матча, 45 голов), Ливерпуль (142 матча, 81 гол), Саган Тосу (32 матча, 4 гола), Милан (10 голов, 1 гол).

Вашему вниманию видео всех голов Торреса во время выступления за Ливерпуль:

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Теги: Фернандо Торрес, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, видео голов
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