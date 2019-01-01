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Чех занял пост технического консультанта Челси

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Легендарный Петр Чех вернулся на Стэмфорд Бридж.
Петр Чех
Петр Чех
chelseafc.com

Известный голкипер Петр Чех вернулся в лондонский Челси в качестве технического консультанта клуба.

Как сообщает пресс-служба "синих", в основные обязанности Чеха будут входить консультации и содействия прочной связи между взрослыми и академическими командами клуба.

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"Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к Челси и быть помощником в создании условий для достижения высоких целей, к которым клуб дошел за последние 15 лет", - прокомментировал свое назначение легендарный экс-вратарь.

Отметим, что Чех завершил футбольную карьеру после финала Лиги Европы, в котором его Арсенал уступил Челси (1:4).

Ранее сообщалось, что экс-игрок Челси Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером команды.

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Теги: Петр Чех, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, должность
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