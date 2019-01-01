Чех занял пост технического консультанта Челси
Известный голкипер Петр Чех вернулся в лондонский Челси в качестве технического консультанта клуба.
Как сообщает пресс-служба "синих", в основные обязанности Чеха будут входить консультации и содействия прочной связи между взрослыми и академическими командами клуба.
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"Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к Челси и быть помощником в создании условий для достижения высоких целей, к которым клуб дошел за последние 15 лет", - прокомментировал свое назначение легендарный экс-вратарь.
Отметим, что Чех завершил футбольную карьеру после финала Лиги Европы, в котором его Арсенал уступил Челси (1:4).
Ранее сообщалось, что экс-игрок Челси Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером команды.
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