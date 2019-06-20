Манчестер Сити выпустил фееричный видеоролик к продлению контракта c Зинченко

Новое соглашение украинца рассчитано до 2024 года.

Сегодня, 20-го июня, защитник Манчестер Сити Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом на 5 лет.

В честь этого “горожане“ выпустили роскошный ролик, в котором показаны самые яркие моменты жизни Александра в стане английского клуба.

“Тяжело описать всю мою радость от новой сделки с клубом. Манчестер Сити предоставляет игрокам все возможности для роста и развития. Для меня огромная честь быть частью этой команды еще в течение пяти лет, - цитирует Зинченко пресс-служба “горожан“.

Ранее сообщалось, что главный тренер МС Хосеп Гвардиола отказался покупать игроков на позицию Александра.