Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Сити выпустил фееричный видеоролик к продлению контракта c Зинченко

Комментариев: 0
Новое соглашение украинца рассчитано до 2024 года.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Сегодня, 20-го июня, защитник Манчестер Сити Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом на 5 лет.

В честь этого “горожане“ выпустили роскошный ролик, в котором показаны самые яркие моменты жизни Александра в стане английского клуба.

 “Тяжело описать всю мою радость от новой сделки с клубом. Манчестер Сити предоставляет игрокам все возможности для роста и развития. Для меня огромная честь быть частью этой команды еще в течение пяти лет, - цитирует Зинченко пресс-служба “горожан“.

Ранее сообщалось, что главный тренер МС Хосеп Гвардиола отказался покупать игроков на позицию Александра.

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, чемпионат Англии, Александр Зинченко.
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь