Манчестер Сити выпустил фееричный видеоролик к продлению контракта c Зинченко
Новое соглашение украинца рассчитано до 2024 года.
Сегодня, 20-го июня, защитник Манчестер Сити Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом на 5 лет.
В честь этого “горожане“ выпустили роскошный ролик, в котором показаны самые яркие моменты жизни Александра в стане английского клуба.
YESSSSSSSSSSS! 🙌— Manchester City (@ManCity) June 20, 2019
5️⃣ more years of @Azinchenko17 💙
🔵 #mancity pic.twitter.com/JlilPP5X6B
“Тяжело описать всю мою радость от новой сделки с клубом. Манчестер Сити предоставляет игрокам все возможности для роста и развития. Для меня огромная честь быть частью этой команды еще в течение пяти лет, - цитирует Зинченко пресс-служба “горожан“.
Ранее сообщалось, что главный тренер МС Хосеп Гвардиола отказался покупать игроков на позицию Александра.
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